Malpensa-Roma, dopo easyJet anche Alitalia dice addio

Dopo easyJet, anche Alitalia abbandona la tratta Milano Malpensa – Roma Fiumicino.

Lo ha annunciato la compagnia, che nel piano di riorganizzazione e contenimento dei costi ha deciso di puntare su Linate per i collegamenti interni. Il 31 gennaio 2017 sarà quindi l’ultimo giorno per volare con Alitalia da Malpensa a Roma, dal 1 febbraio lo storico collegamento Malpensa-Fiumicino non ci sarà più.

Dal 27 marzo 2017, quando anche easyJet sospenderà i collegamenti tra Milano Malpensa a Roma Fiumicino, non si potrà più volare alla volta della capitale da Malpensa, ma solo da Linate. Per chi vive dalle nostre parti, non resterà che consultare gli orari dei treni oppure scegliere il city airport milanese.