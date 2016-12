Miano e Frateschi vincono il 1° Trofeo Città di Besano

Le immagini di boxe e pugilato

«La prima di Besano non è riuscita al top – parola degli organizzatori – , ma ci siamo arrivati vicino, pubblico discreto ma non quello previsto, per l’anno prossimo ci sarà da rivedere la data e spostarla o in primavera o in autunno».

La boxe invece non ha lasciato a desiderare. Serata molto accalorata con incontri bellissimi ed equilibrati. Nei dilettanti la giovane squadra dei Panthers ha perso contro i cugini del Canton Ticino, mentre nei pro Marco Miano e Scaccia trionfano. Bozzoni, nonostante abbia sostenuto un bell’incontro, ha dovuto soccombere davanti al giovane Kis della scuderia di Giuseppe Lauri.

Nei dilettanti si è aggiudicato il 1° Trofeo Città di Besano il giovane Fabrizio Frateschi che ha sostenuto un ottimo incontro vincendo nettamente con il bravo ticinese Claudio Lombardi. Il maestro Lauri dopo il passaggio nei pro di tutti i punti di forza dei Panthers, sta costruendo la nuova squadra. Questo primo assaggio, pur essendo stato negativo dal punto di vista dei risultati, ha fatto vedere dei bei ragazzi che sicuramente dopo un po’ di esperienza daranno tantissime soddisfazioni.

Buon debutto del giovane Mitea Vadim che ha dato del filo da torcere al navigato Sisa Los Santos, mentre il rientrante Stefano Bucci, dopo quattro anni di forzata astinenza, ha perso davanti al Campione Svizzero Ugo Mendes nonostante un’ottima prestazione.

Il giovanissimo Salvatore Pappalardo di soli 14 anni è stato sconfitto di un soffio, mentre lo junior Luigi Kolaj, dopo un’ottima gara, ha perso al pelo. Da dimenticare la prestazione di Zaaroui che è stato squalificato per aver tirato un calcio, mentre Antonietti ha perso con Simeone, ex dei Panthers dopo una prestazione sotto tono.

Nei professionisti Marco Miano si è aggiudicato il 1° Trofeo Città di Besano dopo una bella ed intensa battaglia con il forte Joszef Racz, allievo di Giuseppe Lauri, dalla quale è uscito a testa alta con una prestigiosa vittoria.

Mattia Scaccia in ottima forma si è sbarazzato in tre round di Doman Attila Karoly, costringendo l’angolo ungherese a gettare la spugna per evitare un’inutile punizione. Il veterano Christian Bozzoni, ultra quarantenne, dopo una bella figura è caduto con l’altro ungherese Ki David, dopo aver dato tutto come suo solito.

Ad arricchire la serata esibizioni di Kali Filippino e dell’esibizione di boxe femminile tra la sedicenne Alessia Mercuri dei Panthers e la Svizzera Sihami Labachi. Scroscianti applausi al giovanissimo Moreno Lucca della Ringo Boxe di solo nove anni, che si è esibito al salto della corda e colpi al bersaglio con il maestro Lauri.