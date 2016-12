Nasce il gruppo Facebook “In difesa dell’ospedale di Saronno”

varie ospedale di saronno

“Io difendo l’ospedale di Saronno”. È il nome del gruppo Facebook nato da pochi giorni in seguito ai recenti fatti di cronaca che hanno portato la struttura alla ribalta nazionale, per la vicenda degli “Amanti killer” e su diverse morti sospette. Tanto che, in difesa dell’ospedale di Saronno, in tanti si sono espressi per evitare che il presidio di piazza Borella venisse abbandonato dai pazienti.

Ora, arriva anche questa iniziativa online. Nella presentazione del gruppo si legge: «Il gruppo nasce per difendere l’Ospedale di Saronno dal ridimensionamento che sta subendo negli anni e da una ipotetica chiusura futura. Gli eventi di fine 2016 che con l’inchiesta “Angeli e Demoni” hanno gettato un discredito su tutta la struttura sicuramente non facilitano questo compito, i due amanti assassini non sono tutto il personale che onestamente e con grande impegno fa di questa struttura un riferimento per tutto il Saronnese e che con l’Ospedale di Tradate fornisce eccellenze alla zona sud della provincia di Varese».