Natale e solidarietà alle Grotte di Valganna

Natale

A Natale appuntamento con la solidarietà. In collaborazione con la fondazione per la famiglia “Istituto la casa di Varese onlus” le Grotte di Valganna propongono fino al 24 dicembre un banco solidale a favore della mensa dell’istituto “Addolorata suore della riparazione” (via Bernardino Luini a Varese).

I prodotti che trovate in vendita, tutti di eccellente qualità, sono stati offerti da amici e sostenitori.

Inoltre la sera della vigilia di Natale ci sarà la Santa Messa alle ore 17,30 , all’aperto, sotto il rocciato delle grotte con il gradito e sempre appassionato contributo degli Alpini di Induno Olona.

Anche il ricavato delle eventuali offerte andrà a favore delle famiglie bisognose. In caso di pioggia la messa si svolgerà sotto il porticato del ristorante. Quest’anno ci sarà anche il coro degli alpini di Varese.