Natale in pediatria con Babbo Natale e i supereroi

Artisti e volontari tra i bambini

Anche quest’anno, grande festa nel reparto di pediatria dell’ospedale Del Ponte di Varese. La grande tristezza della malattia in questo periodo dell’anno è stata stemperata dalle tante sorprese riservate ai piccoli ricoverati dalla Fondazione Ponte del Sorriso. Tante associazioni e compagnie teatrali hanno rallegrato le giornate in attesa delle festività. Ogni giorno canti e spettacoli hanno creato l’atmosfera natalizia. Il clou, però, è stato riservato per il giorno di Natale.

Galleria fotografica Natale in pediatria 2016 4 di 6

La sera della Vigilia sono arrivati gli elfi che, suonando popolari melodie, hanno accompagnato il vero Babbo Natale, arrivato con un sacco pieno zeppo di doni. La mattina l’allegria è stata portata dall’associazione Cuori eroi che ha invaso la corsia con Supereroi, personaggi delle fiabe e truccabimbi, tra lo stupore dei bambini ma anche dei genitori. Il pomeriggio ci ha pensato, invece, il volontario di fama mondiale per le sue illusioni, il mago Walter Maffei che ha portato autentica magia. Non poteva mancare il classico panettone da mangiare tutti insieme. 5 kg di bontà donato dall’Associazione Panificatori di Varese, da anni a fianco del Ponte del Sorriso per i bambini in ospedale.

Alla fine della giornata il sorriso era ancora sul volto dei bambini. Per loro è stato comunque un Natale da ricordare.