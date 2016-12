Nella parrocchia di San Giorgio il presepe è dedicato a Norcia

Tempo libero generica

Hanno dedicato il presepe alla città di Norcia e alle popolazioni colpite dal terremoto. I fedeli della parrocchia San Giorgio, sostenuti da Don Adriano hanno creato un’opera che sta riscuotendo grande successo da parte della comunità.

Galleria fotografica Presepe chiesa San Giorgio Bisuschio 4 di 5

All’interno del presepe si è voluta ricreare parte della piazza di Norcia con la Basilica di San Benedetto della quale è rimasta in piedi solo la facciata, diventata simbolo del sisma. Il fondale dipinto dall’artista Michele Ferrari richiama il paesaggio tipico della zona. Le statue della Natività sono state poste al centro del presepe in una casa distrutta dal terremoto e pericolante proprio per trasmettere l’annuncio di una nascita e sperare in una pronta rinascita di tutte le zone devastate e una speranza di vita.

Vicino al presepe è stato posto un cesto dove depositare cibo per i bisognosi della nostra comunità sempre più numerosi. Il presepe è visitabile nella Chiesa di San Giorgio tutti i giorni durante l’apertura della Chiesa per tutto il mese di Gennaio.