“No alle aziende per la nuova piattaforma ecologica?”

«Perché la nuova piattaforma ecologica non può essere usata dalle aziende?» La domanda viene posta dalla Lega Nord di Vedano Olona dopo aver visionato gli orari di apertura della nuova struttura di via Boschina, nella zona industriale Careno, gestita da Coinger.

«In questi giorni sono in distribuzione gli orari delle piattaforme Coinger, tra cui è indicata anche quella di Vedano Olona, che quindi inizierà a funzionare nel 2017 – spiegano dalla Lega -. La particolarità che ci ha colpito, è che non è previsto nessun giorno di utilizzo per le aziende (tra cui anche quelle della zona industriale che ospita la piattaforma) che dovranno quindi utilizzare la piattaforma di Castiglione Olona, come potete vedere da questa immagine. Che dire, speriamo sia solo un errore, altrimenti per le aziende di Vedano Olona sarebbe solo una beffa».

«E speriamo che Vedanoviva non dia ancora la colpa alla precedente amministrazione – concludono dal Carroccio cittadino -, visto che hanno dichiarato (cosa peraltro falsa) che al loro insediamento, nulla era stato fatto. A tutti i Vedanesi, un augurio di buon 2017, rammentandogli che un altro anno è passato, e che tra meno di trenta mesi, di questa amministrazione, rimarrà solo un brutto ricordo».