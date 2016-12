“Non dimentichiamo l’ospedale e chi lavora con passione”

varie ospedale di saronno

La lettera di una paziente dell’ospedale di Saronno che vuole sottolineare l’importanza di mantenere la fiducia nei confronti di chi vi lavora ogni giorno, nonostante i recenti fatti di cronaca (tutti gli articoli):

Leggere le notizie sull’ospedale di saronno per me sempre motivo di sofferenza.

Questo per diversi motivi: saronno è la cittá in cui sono nata, l’ospedale di Saronno è il posto dove sono stata ricoverata per un mese quando ero quindicenne e dove ho deciso che la medicina doveva far parte della mia vita, anzi, doveva ESSERE la mia vita!

E da ultimo è il posto dove sono stata da poco ricoverata, nel reparto di ostetricia e dove sono stata accolta e curata con dolcezza, umanità e grandissima competenza!

Ho percepito negli occhi di tutto il personale un velo di tristezza e di dolore a causa dei fatti accaduti, proprio poco prima della mia degenza. Ma al tempo stesso un orgoglio e una grande passione, nonostante la stanchezza data dai ritmi frenetici.

Non dimenticatevi e non dimentichiamoci di queste persone, che purtroppo adesso sentono maggiormente una grande responsabilità!

A loro va e andrá sempre il mio grazie più sentito e commosso, e, comunque vada, avranno sempre la mia stima completa!

Lettera firmata: Una paziente dell’ospedale di Saronno