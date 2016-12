Nuove poesie per ricordare Anna Maria Sanzo

Bisuschio - concorso poesia 2016

Al via la nuova edizione del concorso nazionale di poesia promosso dall’Istituto comprensivo “Don Milani” di Bisuschio per ricordare la professoressa Anna Maria Sanzo (nella foto).

Il concorso, giunto all’ottava edizione, è suddiviso in tre sezioni: alunni di 4° e 5° della scuola primaria della Provincia di Varese; alunni delle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Varese e infine alunni da fuori provincia.

Il concorso era stato indetto nel 2009 per ricordare la professoressa Anna Maria Sanzo, amatissima preside alla guida dell’Istituto comprensivo fin dagli anni Settanta, scomparsa per una malattia nel 2006.

“La professoressa Sanzo amava tanto i suoi ragazzi e la poesia – racconta la segretaria del concorso, Rosanna Seta – ed è stato naturale promuovere un concorso di poesie in suo ricordo. Le prime edizioni erano riservate ai ragazzi della nostra provincia, ma già dalla terza edizione iniziarono ad arrivare poesie da fuori provincia, e ci venne l’idea di allargarlo a tutta Italia, con risulotati inattesi e bellissimi. Un anno ricevemmo 7400 poesie. Nel mese di luglio stavamo ancora stampando gli attestati di partecipazione!”.

Si può partecipare con non più di due componimenti poetici, per un massimo di 30 versi ciascuno, a tema libero. Ogni componimento dovrà essere tassativamente dattiloscritto o digitato al computer, su foglio in formato A4.

La partecipazione è gratuita.

Le opere dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2017 esclusivamente in formato digitale (file Word o file pdf) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsopoesia_sr@libero.it

L’invio dovrà contenere le generalità dell’alunno (nome, cognome, data di nascita), la classe frequentata, la scuola di provenienza, la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno, autorizzazione al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di immagini, videoriprese e/o fotografie che saranno effettuate il giorno della premiazione per uso istituzionale, con eventuale pubblicazioni sui siti web dell’Istituto, del concorso e sui giornali. Per i concorrenti minorenni è necessaria la dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione di chi esercita la potestà genitoriale.

Tutti i materiali si possono trovare sul sito dell’Istituto comprensivo Don Milani.

La premiazione è in programma il 28 aprile 2017.