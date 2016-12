Nuovi medici per i pronto soccorso dell’ASST di Varese

pronto soccorso

Mancano i medici in pronto soccorso e l’ASST Sette Laghi ha deciso di assumere 5 nuove figure da inserire in uno dei PS territoriali. La richiesta di rinforzi era partita dal direttore del dipartimento di Emergenza e Urgenza Chiaravalle. L’azienda nel novembre scorso ha così deciso di prendere i nuovi dottori ma con la formula della libera professione disponendo in bilancio una copertura di 195.814 euro per un anno.

Lo scorso 2 dicembre, l’ASST ha deliberato l’assunzione di medici, di cui uno con specializzazione e 4 con competenze adeguate per impiego in pronto soccorso. Il contratto, iniziato lo scorso 12 dicembre e che scadrà il 31 dicembre 2017, prevede 34 ore settimanali di lavoro per un compenso orario di 25 euro per lo specializzato e 20 per gli altri 4. In altri termini, il personale medico lavorerà in regime libero professionale per 35.360 euro lordi annui ( 44.300 per lo specializzato), senza riconoscimento di ferie o malattia addossandosi i costi dell’assicurazione che tutti i medici sottoscrivono per i rischi connessi alla professione. Un compenso che, alla luce dei ritmi, dell’intensità e dello stress, appare esiguo benché sia in linea con le direttive generali.

I rinforzi andranno a colmare carenze di medici nei diversi pronto soccorso dell’ASST Sette Laghi, oltre a Varese, anche a Tradate, Cittiglio e Luino.