“Oceania” e “Star Wars” dominano gli incassi di Natale

Oceania

Il cartoon Oceania vince la prima battaglia degli incassi cinematografici di Natale. Il film della Disney ha totalizzato 3,6 milioni di euro, superando di poco Rogue One: A Star Wars Story che, alla sua seconda settimana di programmazione, ha raccolto altri 3,4 milioni (supera così i 6 milioni). Questi numeri si riferiscono al fine settimana natalizio, a cui si aggiunge anche la “classica” giornata di Santo Stefano. Ci si basa, quindi, sugli incassi Cinetel dal 19 al 26 dicembre.

Soltanto terzo il primo dei cinepanettoni italiani: Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano raggiunge i 2,9 milioni. Tante, forse troppe, le commedie italiane uscite in contemporanea che hanno affollato i cinema dividendosi una fetta di mercato che, vedendo i risultati, non sembra nemmeno così ampia. Infatti, non arriva ai 2 milioni di euro Natale a Londra – Dio salvi la Regina diretto da Volfango De Biasi e interpretato da Lillo & Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini. Mentre Fuga da Reuma Park con Aldo Giovanni e Giacomo si ferma poco sopra 1,3 milioni di euro.

La fa da padrone, quindi, il cinema americano che, oltre ai primi due posti del podio, si porta a casa anche il quarto posto della classifica natalizia con Miss Peregrine e i ragazzi speciali di Tim Burton che supera i 2milioni di euro nella settimana natalizia. Seguono, dopo gli italiani anche Florence con la stonata Maryl Streep (856mila euro), Lion con Nicole Kidman (830mila), Sully di Clint Eastwood (519mila).