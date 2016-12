Openjobmetis a Salonicco, ma Moretti è in bilico

Openjobmetis - Grissin Bon 82-71

Varese a Salonicco, ma la partita fa notizia fino a un certo punto. Se infatti la Openjobmetis deve disputare la terza giornata di ritorno in Champions, i destini futuri della squadra biancorsossa si giocano a Varese dove la dirigenza sembra davvero vicina a sfiduciare coach Paolo Moretti, che sarà regolarmente in panchina in Grecia ma che potrebbe essere presto sollevato dall’incarico.

Una decisione ancora in bilico, ma mai come oggi si è vicini a un clamoroso cambio in corsa che comporterà un esborso non indifferente ma che dopo la sconfitta di Trento (e forse in ritardo, rispetto alle sensazioni avute anche nelle settimane precedenti) sembra essere in agenda. In campionato Varese ha appena otto punti, è penultima in coabitazione con Pesaro e Cantù e alle spalle ha soltanto Cremona dove si andrà a giocare la sera del 2 gennaio.

Abbiamo parlato di esborso non per caso: il contratto di Moretti siglato nell’estate 2015 è oneroso ed è del tipo “2+1″. Significa che per uscire dall’accordo la società deve onorare l’impegno per tutta la stagione in corso e aggiungere un’ulteriore buonuscita. La situazione però si è fatta davvero pesante: a molti non è andato giù il disimpegno mostrato da Moretti verso la Champions (sia con alcune dichiarazioni, sia per l’atteggiamento da “remi in barca” visto mercoledì scorso contro Klaipeda), tanto più che i risultati in campionato non sono arrivati. Ed evidentemente, i soldi per andare verso l’addio sono stati trovati.

Salonicco capolinea dunque? Nì, e infatti non stiamo parlando di una notizia certa ma di una “direzione” che le cose hanno preso in queste ore, però pare difficile che Varese esca indenne dalla Paok Sports Arena (laddove, tra l’altro, Claudio Coldebella fu idolo della tifoseria bianconera) soprattutto considerando l’assenza di Eyenga e Ferrero. Il primo, che salterà anche il match di campionato con Venezia per squalifica, ha febbre alta mentre il secondo lamenta un guaio muscolare: entrambi (le due ali piccole in organico…) sono rimaste a casa.

La sensazione è comunque quella che la decisione nei confronti di Moretti sarà indipendente da quel che accadrà contro il Paok. E per sostituire l’allenatore aretino, il nome più caldo sulla piazza pare quello di Attilio Caja che già allenò Varese dopo l’addio di Pozzecco, facendo rendere molto bene Maynor, Eyenga e Kangur salvo finire in un contenzioso con la società legato ai pagamenti. Ma Caja, nell’occasione, si scontrò con l’allora presidente Stefano Coppa, ora non più al timone; inoltre il suo ingaggio sarebbe il più appetibile per le casse biancorosse.

LA DIRETTA - In tutto questo, come già detto, mercoledì sera si gioca a partire dalle ore 20. Il Paok sta sgomitando per ottenere la qualificazione alla seconda fase di Champions e contro la OJM proverà a equilibrare un bilancio che per ora è di 4 vinte (una a Masnago) e 5 perse. In campionato Clanton e soci sono quinti e hanno perso di misura – in casa – contro la capolista Olympiacos, con quest’ultima squadra ancora imbatutta.

