Openjobmetis – Umana in diretta da Masnago

Openjobmetis - Grissin Bon 82-71

Anticipo “dell’aperitivo” al PalA2A di Masnago dove la Openjobmetis ospita l’Umana Venezia a partire dalle 18,45 di martedì 27 dicembre per la 13a di LBA. Biancorossi senza Eyenga ma con l’esordio di Attilio Caja in panchina al posto di Moretti. Partita raccontata azione dopo azione da VareseNews: per intervenire sono a disposizione sia lo spazio commenti, sia gli hashtag #direttavn e #varesevenezia su Twitter e Instagram. Per accedere al liveblog CLICCATE QUI.