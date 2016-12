Orario natalizio per le Autolinee Varesine

Foto varie

Come da consuetudine, nel periodo natalizio gli autobus di Autolinee Varesine applicheranno un orario apposito, all’insegna comunque di un alto numero di corse garantito su tutte le tratte. Per quanto riguarda il servizio urbano della città di Varese, nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 dicembre si applicherà l’orario di tipo feriale non scolastico.

Nel periodo compreso tra martedì 27 dicembre e sabato 7 gennaio, invece, verrà adottato l’orario di tipo feriale ridotto natalizio: il servizio urbano è sospeso nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio.

Si ricorda che del servizio urbano fanno parte anche le linee D (Varese-Azzate), M (Varese-Morosolo) e L (Varese-Bisuschio): la biglietteria di viale Milano 2 (fronte stazione FS) adotterà l’orario continuato 8.00-14.00 il 24 dicembre, 31 dicembre e 7 gennaio, mentre nei periodi 27-30 dicembre e 2-5 gennaio sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Sul servizio extraurbano, invece, le diverse linee adotteranno differenti tipi di orari nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 7 gennaio: in questo caso, il servizio è sospeso nelle giornate del 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio.

Tutti gli orari aggiornati sono consultabili sul sito web www.ctpi.it.

