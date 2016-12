Ortopedia, Cattaneo: “Soluzione trovata grazie a lavoro di squadra”

raffaele cattaneo

Riapertura del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Cittiglio (VA)

entro la prima metà del 2017

Trovata una soluzione per garantire la riapertura del reparto di ortopedia dell’Ospedale Pia Luvini di Cittiglio entro la prima metà del 2017: obiettivo raggiunto durante l’incontro svolto a Palazzo Pirelli convocato dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, secondo quanto concordato sabato 17 dicembre presso il Comune di Cittiglio con i sindaci del territorio e che fa seguito all’incontro svolto nella giornata di mercoledì dall’Assessore al Welfare Giulio Gallera.

“Oggi abbiamo ottenuto due risultati importanti: la riapertura al più tardi entro 6 mesi del reparto, tempo necessario per completare il percorso che consentirà di reclutare i medici necessari per ridare piena funzionalità all’ortopedia, e l’impegno a trovare una soluzione tampone per questi mesi in attesa della riapertura – ha detto il Presidente Cattaneo -. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Gallera, ai suoi dirigenti che su input del Presidente Maroni hanno dato indicazioni all’azienda ospedaliera per trovare una soluzione positiva e concreta nell’interesse del territorio. La condivisione è la maggiore garanzia che i problemi siano risolti nella maniera più adeguata. Si è fatta un passo in avanti per la soluzione del problema. L’ospedale avrà il suo reparto come chiesto dai cittadini e dai suoi sindaci”.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci Giorgio Piccolo (Cuveglio e Presidente della Comunità montana Valli del Verbano), Giampietro Ballardin (Brenta), Fabrizio Anzani (Cittiglio) e Mattia Premazzi (Venegono Inferiore, in qualità Presidente distretto ASST distretto Sette laghi).

I sindaci si sono confrontati con il direttore generale dell’ASST Sette Laghi Callisto Bravi, accompagnato dal professor D’Angelo primario facente funzione di Varese, dal professor Montoli attuale primario di ortopedia del presidio del Verbano e dalla dottoressa Passarella direttore medico del Presidio del Verbano.

L’azienda si è impegnata a verificare entro il 15 gennaio il ripristino della reperibilità nelle ore notturne nei giorni festivi per garantire da subito un servizio H 24. Il Direttore Bravi, ribadendo che il reparto è chiuso solo temporaneamente e che al momento il servizio è garantito, si è impegnato a completare nei tempi previsti le procedure del concorso già avviato a cui si sono iscritti già numerosi medici. È stato inoltre chiarito che l’ospedale di Cittiglio rispetta i requisiti del decreto ministeriale n.70 che stabilisce le regole di funzionamento delle strutture ospedaliere e i requisiti di sicurezza dal punto di vista sanitario. I sindaci al termine dell’incontro hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti impegnandosi a ristabilire un clima positivo e di collaborazione all’interno delle loro città.