Ortopedia Cittiglio, Astuti: “Vittoria dei sindaci”

Samuele Astuti - Sindaco

E’ arrivata ieri l’ufficialità della notizia: a breve il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Cittiglio vedrà la presenza di nuovi medici che saranno operativi H24 fino ad arrivare poi alla riapertura complessiva del reparto entro 6 mesi.

Il Sindaco di Malnate e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ATS Insubria commenta: “E’ una vittoria dei Sindaci e degli amministratori che, interpretando la volontà dei cittadini, hanno saputo dare voce alle istanze provenienti dai territori.

La presenza di un reparto così importante non è solo un servizio aggiuntivo per la comunità che viene in tal modo garantito ma è molto di più: rappresenta la volontà di sostenere una comunità a cominciare dai suoi bisogni primari.

La recente riforma sanitaria ha voluto disegnare uno spazio importante per i Sindaci e per i Comuni e dar voce agli amministratori vuol dire mettere al centro in modo più pieno il cittadino come portatore di diritti, in primis il diritto alla salute.

Desidero ringraziare per questo risultato tutti coloro che si sono impegnati e in particolare i Sindaci Ballardin e Anzani che hanno creduto fortemente nel risultato ottenuto.

Senza i Sindaci non saremmo mai arrivati a questo risultato.

E’ importante ribadire che, insieme ai Sindaci del territorio, al Presidente del Distretto dei Laghi Mattia Premazzi e a tutto il Consiglio di Rappresentanza continueremo a vigilare perché nei sei mesi si arrivi a una soluzione definitiva”