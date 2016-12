Partita per il centro Italia la roulotte solidale

A poche ore dal Natale, arriva una bella notizia. Grazie alle donazioni arrivate in queste settimane con una serie di eventi, progetti ed iniziative messe in atto da varie associazioni, comunità pastorale, privati e amministrazioni comunali di Casciago, Luvinate, Barasso e Comerio, coordinati dalla Protezione Civile Valtinella, sono stati raccolti ben 8500 euro, sufficienti ad acquistare una roulotte che sarà donata ad una famiglia di agricoltori di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, una delle zone colpite dal terremoto dei mesi scorsi.

L’idea è nata da un cittadino, che ha coinvolto i membri della Protezione Civile Valtinella: da qui sono partite iniziative, raccolte fondi ai mercatini, cene di solidarietà e donazioni via internet. In tantissimi hanno contribuito, fino al raggiungimento dell’obiettivo.

La roulotte è partita giovedì 22 dicembre, alle 22.22, alla volta di Umbria e Marche. Sei i volontari della Protezione Civile Valtinella a portarla fisicamente alla famiglia che potrà così avere un posto coperto e caldo dentro cui passare l’inverno, paticolarmente rigido da quelle parti.

Ma non finisce qui, perchè con l’occasione saranno anche portate alcune centinaia di posate donate da un’azienda locale e destinate alle comunità di Norcia, Tolentino e Cascia, tra le località più colpite dal sisma.