Per Natale controlli straordinari dei carabinieri nelle piazze e nei centri commerciali

Gallarate

Centottanta persone e sessanta auto controllati: è il bilancio dei controlli straordinarti “Natale sicuro” svolti dalla Compagnia Carabinieri di Gallarate, sul territorio di competenza, che va dalla Città dei Due galli fino al Lago Maggiore (Sesto e Angera).

L’impiego di oltre 50 militari in uniforme ed in abiti civili è stato rivolto, in particolare, alla prevenzione dei reati con particolare riguardo a quelli di natura predatoria come furti e rapine che più frequentemente possono verificarsi in questo periodo in corrispondenza della chiusura degli esercizi pubblici. Durante lo svolgimento del servizio, con il pattugliamento di personale in uniforme, si è proceduto a delimitare le aree limitrofe ai principali centri commerciali ed effettuare un costante monitoraggio dei movimenti all’interno dei parcheggi e delle aree circostanti.



Il centro cittadino di Gallarate ha visto la presenza dei “carabinieri di quartiere” e dei restanti dispositivi mobili al fine di intensificare le misure di sicurezza in corrispondenza dei luoghi maggiormente frequentati per la presenza delle bancarelle di natale e della pista di pattinaggio. A queste si è aggiunto il contributo della Polizia Locale, nei giorni scorsi schierata in particolare in centro città.

L’attività dei carabinieri ha permesso il controllo e l’identificazione di n. 180 persone e 67 mezzi. In queste occasioni i controlli coordinati sono disposti anche per contrastare i furti nelle abitazioni, a questo si aggiunta poi la vigilanza intorno alle principali chiese.