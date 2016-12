Porte aperte per le prove del concerto di capodanno

Orchestra a Plettro di Milano e Willi Burger per Il Lago Cromatico

Non capita spesso di poter assistere alle prove di un concerto a soli due giorni dal grande momento: la preparazione, il fermento, la ricerca dell’armonia, del bello e della perfezione vi attendono mercoledì 30 dicembre dalle 17.30 al Teatro Sociale (p.zza Plebiscito 8) con l’Orchestra MicroKosmos diretta dal Maestro Fabio Gallazzi.

In programma, come da tradizione, ci saranno musiche di Strauss. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il concerto vero e proprio sarà invece il 1 gennaio ma in quel caso i biglietti sono già andati tutti esauriti. Chi non fosse riuscito a ritirarlo potrà comunque assistere al concerto in streaming sulla web tv della Città di Busto Arsizio, disponibile direttamente dal sito istituzionale del comune.