Prende a calci nella notte il portone della caserma dei carabinieri

È passato davanti alla caserma dei carabinieri di Busto e, chissà per quale motivo, si è messo a inveire e a tirar calci contro il portone.

Protagonista nella notte tra mercoledì e giovedì è stato un cittadino russo residente a Busto: l’uomo si è messo a tirar calci contro il portone d’ingresso, danneggiandolo lievemente. I carabinieri di guardia sono immediatamente intervenuti, bloccandolo.

L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato ed è stato trattenuto in Camera di sicurezza: sarà processato oggi (giovedì 29 dicembre) per direttissima.