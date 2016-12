Presi i re della “truffa del resto”, ecco come funziona

truffa scambio denaro soldi

Erano conosciuti come i Re della “truffa del resto” ma alle prime ore della mattina del 24 dicembre sono finiti in manette. Si tratta di due uomini, di 60 e 45 anni, entrambi residenti a Busto Arsizio, disoccupati, pluripregiudicati e con una fedina penale che per il più anziano dei due inizia addirittura nel 1978. I due sono i componenti di una coppia specializzata nella commissione di truffe aggravate, attuate e comunemente note come “truffa del resto”.

Lo scorso 1 dicembre i due truffatori erano stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato poiche’ poco prima gli stessi avevano perpetrato la stessa identica truffa “del resto” in una tabaccheria. Sottoposti a seguito dell’arresto a misura restrittiva dell’obbligo di soggiorno a Busto Arsizio -in attesa che i Carabinieri riuscissero a raccolgiere elementi e chiudere le indagini sulle numerosissime truffe perpetrate in tutto il nord italia- i due, ignorando la misura cui erano sottoposti, hanno continuato a girare per le diverse città del nord, arrivando addirittura fino a Belluno, dove alla fine sono stati fermati.

I carabinieri di Busto hanno pertanto richiesto l’aggravamento della misura ottenendo per entrambi una ordinanza di custodia cautelare in regime detenzione domiciliare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale. I due, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso rispettivi domicili ove permarranno a disposizione autorità giudiziaria.

Come funziona la truffa?

Le modalità con le quali viene effettuata questa truffa sono state diffuse dai militari affinché sia di monito per gli eventuali esercenti che si trovassero in questa situazione: