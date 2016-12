Presidio silenzioso per le vittime di Aleppo

Foto varie

Giovedì 22 dicembre si è tenuto un presidio a sostegno del popolo siriano.

“Le Radici dell’Olivo”, questo il nome dell’associazione promotrice, ha riunito alcune decine di persone in piazza XX settembre a Varese.

«Oggi abbiamo alzato le nostre voci per opporci, almeno per un giorno, al silenzio che avvolge questo lento genocidio, all’indifferenza che uccide più della violenza stessa. Con il nostro flash mob, con le nostre candele, abbiamo detto, con l’arma del silenzio impotente, che nell’ora più buia di Aleppo, Varese si è illuminata per lei – spiegano gli organizzatori -. Oggi abbiamo voluto trasmettere un unico messaggio: Aleppo è viva sotto le sue macerie e noi non ci dimentichiamo dei suoi abitanti».