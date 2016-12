Pro Patria, amichevole contro il Busto 81 per chiudere il 2016

Varie tigrotti

La Pro Patria non si ferma. La sconfitta di Darfo Boario dello scorso 18 dicembre e che ha chiuso a otto la serie di vittorie consecutive deve essere cancellata quanto prima e per questo mister Roberto Bonazzi prosegue con gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, il prossimo 8 gennaio, quando allo “Speroni” arriverà la Virtus Bergamo per uno scontro d’alta classifica.

I tigrotti, per non perdere il ritmo partita, affronteranno venerdì 30 dicembre (ore 14.30) al campo sportivo di Olgiate Olona, il Busto 81. Sarà quindi un test tra le due migliori realtà calcistiche di Busto Arsizio tra i biancoblu, attualmente quindi in Serie D, e i biancorossi, terzi in Eccellenza.

Mister Bonazzi dovrà valutare le condizioni fisiche di Roberto Cappai e Mattia Mauri. I due calciatori sono alle prese con guai muscolari ormai da lungo tempo e si dovrà capire quali sono i tempi per riaverli a disposizione e nel caso intervenire sul mercato aggiudicandosi la firma di qualche punta dai campionati professionistici.