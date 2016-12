Problemi con la banca? rivolgetevi all’arbitro bancario finanziario

il Banco Popolare sceglie gallarate per il centro decisionale della area lombardia nord

Se avete problemi con la vostra banca non c’è bisogno di correre dall’avvocato e andare davanti a un giudice ma c’è un sistema molto più semplice, rapido e conveniente: è l’arbitro bancario finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale (fuori dal processo ordinario) delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, articolato sul territorio nei collegi di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Decide secondo diritto, su ricorso del cliente, chi ha torto e chi ha ragione in tempi rapidi e con costi di accesso minimi.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Per ulteriori Informazioni sul funzionamento del sistema e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario