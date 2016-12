Profughi e migrazioni, continuano gli incontri a Stoà

foto Andrea Rosso per Ecoinformazioni

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 21, presso il Salone polivalente del Centro Giovanile Stoà verrà ospitato il secondo appuntamento di approfondimento sulla tematica delle migrazioni proposto da Caritas Ambrosiana, dal titolo: Un paese accogliente: la proposta di Caritas Ambrosiana.

Durante la serata a cura di Luca Bettinelli saranno inoltre presentate, da parte di Oliviero Motta della Cooperativa Intrecci, alcune Esperienze di accoglienza diffusa.

“Convinti che una cittadinanza ben informata possa essere un’alleata preziosa per l’Amministrazione -spiegano da Stoà- l’appuntamento ha il desiderio di creare e condividere informazione riguardo al tema in questione e presentare alcuni esempi positivi e propositivi di studio e gestione della complessa realtà migratoria”. L’ incontro, come d’abitudine, è gratuito e aperto a tutti e si terrà presso il Salone Polifunzionale del Centro Giovanile Stoà, Via Gaeta 10, Busto Arsizio.