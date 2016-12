Progetto Cenerentola, la baby sitter serale la fa il Comune

La notizia è emersa tra quelle approvate dal consiglio comunale di Varese nella sua ultima seduta, in cui ha approvato il nuovo sistema tariffario e organizzativo per gli asili nido, le scuole per l’infanzia comunali e per i servizi parascolastici del capoluogo.

Nel nuovo piano approvato infatti ci sono anche diverse novità per quanto riguarda l’offerta dei servizi: la prima, e la più curiosa, è costituita da una sperimentazione chiamata progetto “Cenerentola”: Una volta al mese, una struttura di asilo nido o scuola dell’infanzia della città verrà tenuta aperta anche la sera, dalle 20.15 alle 23.45, per accogliere i bambini della fascia di età tra uno e 6 anni.

Così, le famiglie che vorranno concedersi una serata libera potranno servirsi di questo nuovo servizio del Comune, affidando i propri figli agli educatori professionali già in servizio durante il giorno.

la possibilità serale avrà un costo, anche se “politico”: sarà infatti di 15 euro a serata.

Su di un piano simile si accosta anche quella per l’allungamento del doposcuola: è stata approvata infatti la possibilità di attivare un servizio aggiuntivo di post scuola dalle 17.30 alle 18.30 qualora ne facciano richiesta almeno 9 utenti. Il servizio sarà riservato a genitori entrambi lavoratori in orario pomeridiano e avrà un costo di 40 euro.