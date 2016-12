Quando ci sarà traffico sulle autostrade per le vacanze natalizie

pedemontana

Secondo le previsione fatte dalla società autostrade le prime partenze dalle grandi città sono previste già nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, quando nella maggior parte delle regioni chiuderanno le scuole.

Proseguiranno poi per l’intera giornata di venerdì 23, con una concentrazione da “bollino rosso” nelle ore pomeridiane, infine le ultime partenze sono previste nella mattinata di sabato 24 dicembre.

I flussi di traffico saranno più intensi lungo la direttrice da nord a sud, in particolare sull’A1 e sull’A14 Adriatica. Il traffico sarà sostenuto anche sull’A4 Milano-Brescia verso Venezia e sull’A9 alla Dogana con la Svizzera.

Flussi come sempre intensi in uscita dalla Capitale sull’A24 verso le località abruzzesi, sull’A1 nel tratto da Roma a Frosinone e sull’A3 Napoli-Salerno, verso Salerno. Possibile, inoltre, un aumento del traffico anche ai Valichi di confine con Francia, Svizzera ed Austria, sia in entrata che in uscita dall’Italia.

In questi giorni di grandi spostamenti Autostrade per l’Italia ha disposto la sospensione dei cantieri, a partire dalle ore 12 di domani 22 dicembre fino alle ore 22 di domenica 8 gennaio 2017, garantendo per quelli inamovibili di potenziamento il numero di corsie preesistenti.

È stato potenziato il servizio di assistenza ed informazione agli utenti lungo la rete e intensificata la vigilanza delle pattuglie della Polizia Stradale a tutela dei viaggiatori.