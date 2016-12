Quattro consiglio comunali in un mese per discutere oltre 40 mozioni

Folla al consiglio comunale di Tradate (inserita in galleria)

Quattro consigli comunali in un mese per affrontare le oltre 40 mozioni che sono nella lista dei punti da discutere nell’assise municipale. Molte di queste mozioni, quasi tre/quarti, sono state presentate dal consigliere comunale di minoranza, Franco Accordino della lista Movimento Prealpino. Il primo consiglio comunale, indetto in maniera urgente, è in programma la sera del 28 dicembre e prevede i punti sotto elencati, ma non le mozioni e le interrogazioni. Queste saranno discusse nelle sedute in programma mercoledì 11, 18 e 25 gennaio, sempre alla 21 nella sala Conisgliare.

Ecco i punti all’ordine del giorno per il 28 dicembre:

1. rinnovo convenzione per la gestione in forma associata del sistema bibliotecario “valli dei mulini”.

2. adozione della revisione della classificazione acustica territorio comunale.

3. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via bianchi n. 12 – impresa costruzioni fratelli ravazzani – per intervento p.e.e.p.

4. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via c. rossini n. 66 – 70 – società ravazzani s.p.a. – per intervento e.r.p.

5. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via paolo borsellino – la casa societa’ cooperativa – per intervento e.r.p.