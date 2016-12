mensa poveri apertura

Quando un piccolo gesto può fare la differenza. Il ristorante Le Grotte di Valganna propone, per il terzo anno consecutivo, una serie di iniziative benefiche in favore della Mensa dell’Istituto Addolorata Suore della Riparazione di Via Bernardino Luini a Varese. Nome del progetto: “Quest’anno a Natale metti il cuore in tavola”.

In collaborazione con l’Istituto “La Casa di Varese Onlus”, Le Grotte organizza un Banco Solidale i cui ricavati andranno interamente alla struttura varesina che, da anni, sostiene tutti coloro che, per svariati motivi, si trovano ad affrontare periodi di difficoltà. Da lunedì 12 a sabato 24 dicembre, saranno perciò in vendita prodotti alimentari locali messi gentilmente a disposizione di amici e sostenitori del ristorante. La vigilia di Natale, inoltre, alle ore 17:30 sarà celebrata la Santa Messa natalizia all’aperto nella suggestiva cornice del rocciato de Le Grotte (via Valganna 17, Induno Olona). Ad accompagnare la festa saranno, come di consueto, gli Alpini di Induno Olona e, per la prima volta, il coro ANA sez. di Varese. Al termine della S. Messa, il ristorante invita tutti i presenti ad un momento di convivialità per lo scambio di auguri e saluti davanti ad una fetta di panettone ed un calice di vin brûlé.

Per informazioni e approfondimenti: 0332.200193