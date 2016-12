Il Comune di Varese informa che da oggi sono state revocate le misure antismog previste per il territorio cittadino.

Le misure previste dal Protocollo Aria di Anci e Regione Lombardia, che il Comune aveva sottoscritto, erano scattate a seguito del superamento dei limiti del PM10 per sette giorni consecutivi.

Il protocollo prevede però che, dopo due giorni consecutivi in cui i livelli del PM10 sono sotto la soglia di 50 microgrammi per metro cubo, le misure per l’abbassamento degli inquinanti nell’aria possano essere revocate.

«Non abbassiamo la guardia – è l’invito dell’assessore all’Ambiente Dino De Simone – l’aria a Varese è stata ripulita grazie ad un paio di giorni di cattivo tempo e precipitazioni ma se non vogliamo che le misure antismog tornino ad essere attive tra qualche giorno, dobbiamo impegnarci tutti anche con le nostre abitudini possiamo contribuire ad evitare di inquinare l’aria che respiriamo. Per questo, specialmente in inverno quando sono in funzione anche gli impianti di riscaldamento, invitiamo tutti i cittadini ad un uso limitato dell’automobile e a preferire il mezzo pubblico. Anche in casa e nei negozi possiamo comodamente abbassare i nostri riscaldamenti per evitare di inquinare quando non ce ne è bisogno».

LE MISURE ANTISMOG DEL COMUNE DI VARESE