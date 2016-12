Rifiuti di Natale e Capodanno, ecco quando saranno recuperati

I nuovi mezzi di Agesp

In occasione delle Festività Natalizie e di fine anno, le attività del Gruppo Agesp subiranno alcune variazioni. In particolare, se nessun cambiamento è previsto per il 1° gennaio (che è domenica, ndr) lunedì 26 dicembre 2016 il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà invece sospeso e recuperato secondo le seguenti modalità.

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi chiuderà anticipatamente alle ore 16.00 di sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre 2016, mentre rimarrà chiuso per l’intera giornata di lunedì 26 dicembre 2016.

L’ Autosilo P.le Facchinetti rimarrà chiuso nella giornata di lunedì 26 dicembre 2016.

Gli Sportelli AGESP Gas / Energia Elettrica di Via Magenta 22 saranno aperti durante la mattinata di sabato 24 dicembre 2016 (8.30-12.00), mentre chiuderanno nelle giornate di lunedì 26 dicembre 2016 e sabato 31 dicembre 2016, mentre si conferma che, per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di: