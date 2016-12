Sacro Monte da scoprire: tre eventi dedicati alla natività

Alcune immagini di Sacro Monte

In occasione delle aperture straordinarie del periodo natalizio, il Sacro Monte di Varese presenta tre incontri per approfondire il tema della Natività e le differenti modalità di interpretazione e rappresentazione del medesimo soggetto nell’arte.

Il 28 dicembre 2016 e il 4 gennaio 2017 verranno aperti eccezionalmente i vetri della terza cappella, dedicata proprio alla Natività, che potrà essere ammirata grazie a visite guidate con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) a orari fissi (11:00, 14:30 e 17:00) con un costo di 5 € a persona. Le visite partiranno dal Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla prima cappella e proseguiranno lungo il Viale del Rosario per soffermarsi poi ad ammirare la decorazione interna della terza cappella.

Per info e prenotazioni: 328 83 77 206;

info@sacromontedivarese.it.

Il 30 dicembre 2016, in continuità con la tematica della Natività, la dott.ssa Laura Marazzi chiuderà il mese di dicembre con un’interessante conferenza dedicata al tema del Natale nell’arte, mostrando attraverso le opere stesse del Sacro Monte i cambiamenti e le evoluzioni nelle modalità di rappresentazione ed interpretazione di un’iconografia così antica e affascinante. Si spazierà da miniature duecentesche, passando attraverso l’analisi di affreschi secenteschi fino ad esempi di interpretazioni novecentesche presenti nella sezione moderna del Museo Baroffio.

La conferenza avrà luogo in Museo alle ore 15:30. La partecipazione alla conferenza sarà gratuita, inclusa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo (4 € l’intero e 2 € il ridotto).

Per info e prenotazioni: 0332 212042; info@museobaroffio.it.

Si ricorda, inoltre, che per tutto il periodo natalizio sarà eccezionalmente esposta al pubblico, presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, un pezzo inedito della collezione d’arte dello scultore, una settecentesca Natività napoletana.

Consulta le aperture straordinarie di Natale dei Musei del Sacro Monte su

www.sacromontedivarese.it – sezione News.