Sala: “ Torno a fare il Sindaco di Milano”

«Le verifiche svolte dai miei legali in queste intense giornate hanno chiarito sufficientemente il merito dell’indagine e l’inesistenza di altri capi di imputazione.

Torno a fare il Sindaco, certo della mia innocenza verso un’accusa che non costituisce un condizionamento della mia attività»

È stato lo stesso sindaco “autosospeso” di Milano Giuseppe Sala a dare la notizia di revocare a sua decisione assunta giovedì della scorsa settimana. Lo ha fatto dalla sua pagina di Facebook dopo il colloquio con i giudici della Procura della Repubblica.

L’indagine riguarda il ruolo di Sala in indagini della Procura della Repubblica che riguardano la più importante gara d’appalto di Expo 2015, quella della cosiddetta “Piastra”.

Nel post il sindaco spiega la sua versione: « Io non ho alcun motivo di polemizzare con la magistratura, di cui rispetto il lavoro, tanto essenziale nel funzionamento di un sistema democratico. Né ho motivo di lamentarmi per le inchieste che riguardano Expo 2015: lo sforzo di trasparenza che è stato compiuto ha aiutato la credibilità internazionale dell’evento. So di aver agito sempre nell’unico interesse di portare Expo 2015 al successo, con tutte le opere pronte il giorno dell’inaugurazione. Come so perfettamente di non aver mai goduto di nulla che non fosse il mio regolare stipendio e di non aver mai utilizzato i miei poteri per favorire qualcuno.

Vorrei soprattutto dire grazie ai tanti cittadini milanesi (e non solo) che hanno dimostrato di comprendere il mio gesto cogliendone senso e significato.

Milano ha il dovere di condurre la ripresa del nostro Paese anche attraverso la conferma di un modello amministrativo che mette al centro del suo operato trasparenza e legalità».