Saldi, si parte il 5 gennaio. In Ticino gli sconti ci sono già

Quel cappottino visto in vetrina e lasciato in negozio perché fuori budget? Tra pochi giorni potrebbe diventare un’occasione. I saldi in Lombardia prenderanno il via giovedì 5 gennaio.

Da quella data i commercianti apriranno la stagione delle vendite scontate invernali. Come sempre, i negozianti dovranno esporre vicino all’articolo, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicato e se il prodotto risulta difettoso, il consumatore potrà richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Si ricorda inoltre che, sono vietate le vendite promozionali degli articoli soggetti a saldo, sia nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione, sia dal 25 novembre al 31 dicembre.

Una regola che vale in Lombardia e in Italia ma basta superare il confine per trovare una situazione ben diversa. In Ticino infatti le vendite a prezzo ribassato sono già iniziate. Al Fox Town di Mendrisio, l’outlet delle grandi firme, si potranno trovare prodotti in offerta già da oggi. Non si parla specificatamente di saldi ma di extra sconti, al fine dello shopping però è la sostanza che conta.