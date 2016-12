Sanità lombarda, Carlo Lucchina assolto

carlo lucchina

Era stata chiesta una condanna a cinque anni e sei mesi. Ma è arrivata l’assoluzione, con un commento laconico, ma puntuale: «Contano i fatti».

Carlo Lucchina, l’ex direttore generale della sanità lombarda è stato assolto ieri nel processo sul “Caso Maugeri”, dove la notizia principale consisteva nella condanna all’ex governatore lombardo Roberto Formigoni a sei anni per il reato di corruzione.

Lucchina, invece, è stato assolto dai giudici della decima sezione penale di Milano per non aver commesso il fatto; quindi l’assoluzione vale sia per la contestazione del reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, sia quella del concorso in corruzione.

Il manager varesino, 67 anni, visibilmente emozionato, non ha rilasciato altre dichiarazioni.

Lucchina è molto noto in provincia per aver ricoperto anni fa il ruolo di direttore dell’Ospedale Circolo di Varese.