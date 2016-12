Scuole sicure, il Comune salda i debiti

“Chi ha lavorato per il progetto ‘Scuole Sicure’ oggi brinda con gli amministratori”. E’ soddisfatta il sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti che è riuscita a mantenere gli accordi presi con le aziende che hanno lavorato per l’adeguamento antincendio e il risparmio energetico nel plesso scolastico del territorio. “Di fatto – spiega la Galimberti- grazie all’utilizzo dei cosiddetti “spazi patto”, con l’avanzo di bilancio il comune si è prodigato per riuscire a saldare entro il 31/12/2016, la quota che le aziende ancora aspettavano. Una vera boccata d’ossigeno per quelle aziende che temevano di dover ancora aspettare, visto che il Tar si pronuncerà sulla concessione del finanziamento, entro 60 giorni dall’udienza del 17 novembre. L’incontro è avvenuto in maniera informale nello spazio dedicato al mercatino del riuso, dove tra una fetta di panettone e un bicchiere di spumante, qualcuno ha colto l’occasione per acquistare il regalo dell’ultima ora”.