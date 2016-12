Settebello a Busto Arsizio: convocati Gitto e Gallo della Bpm

mastini busto arsizio

La nazionale arriva a Busto Arsizio. IlSettebello, infatti, dal 2 gennaio, sarà in collegiale alle Piscine Manara. Gli uomini del CT Campagna sosterranno un common training proprio contro la BPM Sport Management di Gu Baldineti. Martedì 10 gennaio, invece, sempre nell’impianto bustocco, il Settebello affronterà la Georgia per la terza giornata di World League (ore 20.15 diretta su Rai Sport 1). Gli azzurri guidano insieme alla Russia alla luce dei risultati dei primi due turni: Georgia-Russia 13-14 a Tblisi il 15 novembre, Russia-Italia 7-10 a Ruza il 6 dicembre. Per l’occasione il cittì Sandro Campagna ha convocato 20 giocatori, di cui 13 saranno selezionati per la partita. Tra questi ci saranno anche i Mastini Niccolò Gitto e Valentino Gallo, che sfideranno il loro compagno di squadra Marko Jelaca. La partita sarà arbitrata dallo slovacco Robert Horvath e dall’olandese Peter De Jong. Delegato Gianni Lonzi.

Questi gli atleti convocati in collegiale a Busto Arsizio dal 2 gennaio:

Di Fulvio Francesco / Pro Recco 109 presenze

Fondelli Andrea / Pro Recco 84

Alesiani Jacopo / Pro Recco 7

Di Somma Edoardo / Pro Recco 2

Bodegas Michael / Pro Recco 48

Guerrato Stefano / AN Brescia –

Del Lungo Marco / AN Brescia 117

Presciutti Nicholas / AN Brescia 59

Manzi Edoardo / AN Brescia –

Ravina Roberto / RN Savona 2

Gallo Valentino / BPM Sport Management 247

Gitto Niccolò / BPM Sport Management 201

Nicosia Gianmarco / Roma Vis Nova –

Busilacchi Tommaso / DVSE Debrecen 20

Casasola Giacomo / CC Ortigia –

Renzuto Iodice Vincenzo / CN Posillipo 25

Cuccovillo Nicola / CN Posillipo 1

Velotto Alessandro / CC Napoli 79

Dolce Vincenzo / CC Napoli 4

Esposito Umberto / CC Napoli 2

Staff tecnico:

Alessandro Campagna / commissario tecnico

Amedeo Pomilio / assistente tecnico

Alessandro Duspiva / team manager

Alessandro Amato / preparatore atletico

Riccardo Cipolat / fisioterapista

Gianni Fedele / videonanalista

Bruna Rossi / psicologa