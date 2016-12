Settimana natalizia per Radiorizzonti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Appuntamenti e ospiti della settimana natalizia per l’emittente radiofonica cittadina gestita dai volontari della parrocchia:

Iaia Barzani e il Natale

Venerdì 23 dicembre alle ore 10.28, nelle rubrica “Non solo cultura” Iaia Barzani intervisterà Luca Frigerio storico dell’arte autore di “ll Presepe dalla parte degli animali”, Andrea Pedrelli storico della canzone (musiche di Natale), Nadia Righi Conservatrice del Museo diocesano di Milano e per finire Daniela Pizzagalli con i suoi suggerimenti di lettura

Giuseppe Radice poeta cittadino

Sabato 24 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il poeta scrittore cittadino Giuseppe Radice che ci leggerà alcune poesie natalizie in italiano e in Vernacolo

Speciale Natale “Nel Blu dipinto di blu”

Sabato 24 dicembre alle ore 11.28, speciale Natale della trasmissione “nel blu dipinto di blu” condotta da Massimo Tallarini

Raccontando il ‘900

Mercoledì 27 dicembre alle ore 10.28 e in replica alle ore 19.20,va in onda “Raccontando il ‘900”, trasmissione condotta da Elvira Ruocco, gli avvenimenti che hanno determinato il cambio di direzione del vento della storia.

Sindaco di Gerenzano

Mercoledì 28 dicembre alle ore 9.00 sarà ospite da Angelo Volpi il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi

L’intervista della settimana – Open Day radiofonico

Mercoledì 28 dicembre alle ore 11.03 nella trasmissione “L’intervista della settimana” Iaia Barzaniintervisterà Giancarlo Poidomani, autore del libro “I Simpson e la storia”, a seguire “Pillole di Cultura”a cura di Marta Collina. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.51.

Eccessi alimentari

Mercoledì 28 dicembre alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, andrà in onda la rubrica “Alimentazione e benessere” condotta dal Prof. Paolo Pignattelli e dalla Dott.ssa Silvia Ambrogio che tratterranno un argomento di grande attualità “Come possiamo difenderci dagli eccessi alimentari durante la prossime festività”

Andiamo al cinema

Giovedì 29 dicembre alle ore 11.28, Gianni e Roberto con la partecipazione straordinaria di Vittorio Mastrorilli presentano “Andiamo al Cinema”, rassegna dei film attualmente in programmazione nelle sale. Replica della trasmissione alle ore 21.00

Il Vangelo della domenica e Popoli

Venerdì 30 dicembre alle ore 11,28 con replica alle ore 21.00, va in onda “Il Vangelo della Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica e a seguire “Popoli” condotto da Igea e Silvana con le notizie dal mondo che gli altri non raccontano.

SPECIALE VIGILIA DI NATALE

Anche quest’anno, secondo una tradizione ormai consolidata, gli amici di Radiorizzonti in Blu vi aspettano sugli 88FM per trascorrere insieme la vigilia di Natale con un lungo e piacevole pomeriggio in attesa della mezzanotte. Dalle 13.30 alle 23.30, appuntamento con musiche, tradizioni, racconti e chiacchiere in compagnia di tanti conduttori della radio e l’informazione nazionale ogni ora con i radiogiornali. Alle 19.45 la preghiera del Prevosto Don Armando Cattaneo con l’accensione del lume alle finestre in tutta la città; al termine della maratona radiofonica, alle ore 23.30, in collegamento con la Prepositurale di Saronno la Veglia e la S. Messa di Mezzanotte. Il giorno di Natale alle ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale di Saronno e giovedì 31 dicembre alle ore 18.00, in diretta la S. Messa col canto del TE DEUM

GRANDI CONCERTI

Trascorriamo insieme le feste di Natale con i Grandi Concerti di Radiorizzonti, venerdì 25 dicembre Concerto di Natale, venerdì 1° gennaio Concerto di Capodanno e mercoledì 6 gennaio concerto dell’Epifania. Tutti i Concerti verranno trasmessi alle ore 11.00 e alle ore 18.00

L’INFORMAZIONE

Orizzonti News e Orizzonti News Domenica

Dal lunedì al sabato alle ore 12.05 e alle 19.05 (replica) ORIZZONTI NEWS (notizie di Saronno e dintorni).

Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)

Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.

L’informazione della sera

Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 Casa Colò (l’ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti,18.51 in 3 minuti…, 18.54 Appuntamenti ed eventi, 19.00 News nazionali, 19.05 Orizzonti News, 19.17L’economia (3 minuti sull’economia del giorno)