Sgomberato il “fungo”, blitz dei carabinieri nell’albergo abbandonato

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e della Stazione di Nerviano, supportati da quelli della Compagnia d’Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, da due unità cinofile del Nucleo di Casatenovo e da un elicottero dell’Elinucleo Carabinieri di Orio al Serio, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio focalizzato esclusivamente sul “fungo” di Nerviano. Alle verifiche hanno partecipato anche unità della Polizia Locale nervianese.

I Carabinieri hanno provveduto a cinturare il fatiscente fabbricato e lo hanno passato al setaccio, piano per piano, al fine di individuare ed identificare tutti gli occupanti abusivi. L’operazione – che ha visto l’impiego di oltre quaranta unità – ha portato all’individuazione di due persone che avevano trovato riparo all’interno del vecchio albergo, reso ormai pericoloso anche dai continui furti di materiali, quali coperchi di tombini di scolo, porte delle trombe degli ascensori ed infissi. Le due persone identificate sono state deferite in stato di libertà all’A.G. di Milano per invasione di edifici e terreni.

Nel corso delle attività è stata anche controllata un’autovettura che circolava nell’area del parcheggio antistante l’edificio, risultata rubata e il cui guidatore è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Al termine delle operazioni di verifica, l’edificio è stato riaffidato alla proprietà che ha successivamente provveduto a metterlo in sicurezza così come da ordinanza del Comune nervianese.