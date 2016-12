Si è spento “Bruno Giannotti”, il baffo del Cantinone

Per molti anni è stato considerato il ristoratore di Varese. Bruno Giannotti, classe 1938, è morto a Cantello dove viveva da tempo. Per anni aveva cucinato succulenti piatti per i tanti varesini e non solo che apprezzavano la sua cucina. Dal suo ristorante “Il cantinone” in piazza Giovine Italia a Varese sono infatti passate intere generazioni e moltissimi personaggi dello spettacolo e dello sport.

Giannotti che era conosciuto anche con il soprannome “il baffo” ha gestito dopo il Cantinone, il ristorante Teatro, il Montallegro a Induno Olona e il Cristallo a Masnago. Insomma, un vero imprenditore della ristorazione.