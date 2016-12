Sport e ambiente per accompagnare il 2017 saronnese

Giampiero Guaglianone, assessore all'ambiente e sport (Dump Nunch)

Da oggi, venerdì 16 dicembre, verrà distribuito alle famiglie, alle aziende e alle attività commerciali saronnesi il calendario 2017 realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Econord, società che si occupa della raccolta differenziata e della pulizia urbana.

«Dopo il tuffo nel passato con immagini storiche dell’anno scorso – spiega l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone – quest’anno l’Amministrazione ha scelto di dedicare il calendario alle associazioni sportive saronnesi e in particolare agli eventi, e quindi alle emozioni, che hanno regalato a tutta la città».

Ogni mese la quotidianità dei saronnesi sarà accompagnata dalle immagini delle numerose manifestazioni sportive che hanno caratterizzato il 2016 anno in cui Saronno ha ottenuto il riconoscimento di “Città Europea dello Sport”. «Un traguardo – ci tiene a sottolineare Guaglianone – raggiunto grazie alla qualità delle associazioni sportive della nostra città». Tra i vari eventi ricordati, nel mese di settembre, c’è la storica corsa ciclistica “Tre Valli Varesine” che per la prima volta nella storia è partita da Saronno.

Confermato lo spazio per le informazioni utili che permettono ai cittadini di vivere nel modo migliore la città di Saronno.

«Quest’anno – continua l’assessore – oltre al calendario troverete allegata la guida “Ricicliamo-lì”, un pratico strumento che vuole essere un mezzo per aiutare le famiglie, le attività produttive e i commercianti a mantenere l’eccellente livello di raccolta differenziata raggiunto in città. Non a caso quest’anno, l’impegno quotidiano di tutti, ci ha permesso di entrare nella top ten delle città, sotto i 50 mila abitanti, che hanno già raggiunto l’importante traguardo “Obiettivo 2020” con importanti ricadute sull’ambiente».

«Con il calendario dedicato allo sport cittadino e la guida sulla raccolta differenziata “Ricicliamo – lì’” – rimarca il presidente della commissione Ambiente e Sport il consigliere provinciale Carlo Pescatori – vogliono simbolicamente unire l’attenzione di questa Amministrazione per due temi cruciali come l’ambiente e lo sport» .

Chi non dovesse riceverlo potrà ritirarlo in Comune. Sarà disponibile sul sito comunale anche una versione scaricabile online.