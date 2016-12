Super Capodanno alla Street Food Parade

Prosegue per la quarta settimana consecutiva la Street Food Parade Winter Edition, evento organizzato dal Comune di Cassano Magnago in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Officine.

Il 2017 è alle porte e per l’occasione, ai Truck più apprezzati che rimarranno stabili nel Parco si aggiungeranno nuovi Food Truck con nuovi menù, nuovi piatti gourmet da tutta Italia e quindi un rinnovato piacere di scoperta per il visitatore che desidera tornare a trovarci.

Tutte le famiglie potranno così trascorrere ore felici tra cibo di qualità, mercatini, spettacoli di giocolieri, artisti di strada e sulla pista di pattinaggio con vista panoramica sulla città.

Per combattere il freddo i visitatori potranno sedersi e mangiare comodamente ai tavoli sotto il grande tendone da circo riscaldato, lo stesso tendone che ospiterà molti spettacoli per tutte le età. Tra questi ci sarà tutte le sere il ritorno a grande richiesta della silent disco.

Il 31 dicembre, alla Street Food Parade potrete ballare nel primo Capodanno in Silent Disco della storia!

I visitatori potranno ballare sotto un grande tendone da Circo riscaldato, immersi tra mercatini di natale, luci e decorazioni suggestive, le mille delizie della Street Food Parade e una vera pista di pattinaggio sul ghiaccio. Momento clou della nottata del 31 dicembre, il countdown di mezzanotte.

Saranno centinaia le cuffie wireless distribuite e ad animare la nottata saranno tre DJ, con la scelta tra tre generi musicali differenti, da ascoltare direttamente attraverso le cuffie wireless luminose, nel rispetto del luogo e dei residenti.

Per partecipare non è necessario prenotare e per restare aggiornati sulle attività proposte alla Street Food Parade, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’Associazione.