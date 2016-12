Tajana dei Knights in federazione, gli auguri dall’amministrazione

marco tajana presidente legnano basket

E’ di pochi giorni fa la nomina di Marco Tajana a consigliere della Federazione Italiana di Basket in rappresentanza delle società lombarde.

Il sindaco Alberto Centinaio e l’assessore allo Sport, Maurizio Tripodi, si congratulano con il presidente del Legnano Basket Knights per il prestigioso incarico ai vertici nazionali di questa disciplina sportiva. «Siamo certi che Tajana saprà portare anche a Roma la passione e l’entusiasmo che dedica con successo alla squadra di basket della nostra città».

L’Amministrazione comunale annuncia di voler fare la propria parte «nel garantire le migliori condizioni affinché il Legnano Basket Knights possa continuare il suo brillante cammino ai vertici del campionato di serie A2 Silver. A tal fine è già stata deliberata la proroga della convenzione con Castellanza riguardante l’utilizzo del palazzetto dello sport situato al confine tra le due città».

E’ un impegno che si tradurrà anche in successivi interventi per la realizzazione di strutture utili allo sport locale sul territorio legnanese, adiacente il PalaBorsani, come previsto dal Pgt recentemente adottato e che prossimamente tornerà in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.