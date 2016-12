Terminati i biglietti per il concerto di Capodanno

teatro sociale busto arsizio

Il Concerto di Capodanno che si svolgerà domenica 1 gennaio alle ore 12.00 presso il Teatro Sociale (piazza Plebiscito, 8) registra il sold out: tutti i biglietti sono stati distribuiti ai cittadini, così come già successo per il concerto di Natale che si è svolto in basilica san Giovanni lo scorso 15 dicembre.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale per augurare un felice anno alla Città intera, vedrà la partecipazione dell’Orchestra Microkosmos, diretta dal Maestro Fabio Gallazzi che suonerà musiche di Strauss, come da miglior tradizione.