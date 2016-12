Terrorismo, Alfieri: “Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro straordinario”

“Plaudo alle forze dell’ordine per il lavoro straordinario fatto questa notte e, in generale, per contrastare il terrorismo internazionale. Auguriamo pronta guarigione al poliziotto ferito durante la sparatoria e lo ringraziamo per la prontezza di questa notte. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia su questo fronte. Gli ultimi avvenimenti dimostrano che l’Italia, pur avendo un sistema di intelligence di cui essere orgogliosi, non è esente da rischi”.

Lo dichiara il segretario e consigliere regionale del PD Alessandro Alfieri.