Tiro a segno, ottimo finale di stagione per gli atleti bustocchi

poligono

Come ogni anno la stagione agonistica del tiro a segno della nostra regione si è conclusa con il classico appuntamento del Torneo Lombardo. I tiratori del Tiro a Segno di Busto Arsizio, Sabrina Maniscalco (quest’anno già Campionessa italiana Gruppo B) e Giovanni Re Ferrè, hanno disputato due prove di qualificazione tra i mesi di Ottobre e Novembre dove, grazie agli ottimi punteggi ottenuti, sono riusciti a strappare il pass che ha garantito loro un posto per la finale svoltasi a Milano domenica 18 Dicembre.

La finale prevede una gara di qualificazione di quaranta colpi dopo la quale i primi otto tiratori di tutta la regione disputeranno una finalissima di venti colpi. Anche in questa occasione i tiratori del Tsn Busto Arsizio non hanno esitato nel mettersi in mostra: Re Ferrè chiude sesto con punti 355, sfiorando la finalissima, centrata invece da Maniscalco che non si è lasciata tradire dalle emozioni e ha conquistato un brillante terzo posto, lasciandosi alle spalle tiratori ben più esperti di lei.

Come afferma dopo la premiazione: «Le emozioni sono state tante, era la mia prima finale. Il lavoro svolto quotidianamente al poligono durante gli allenamenti è stato fondamentale per poter reggere la tensione. Abbiamo concluso nel migliore dei modi la stagione e da questi risultati si partirà per costruire la prossima».

Stagione, quella 2016/2017, che non tarderà certo ad iniziare in quanto la prima gara utile per la qualificazione ai Campionati Italiani sarà già agli inizi di Febbraio.