Tra coccole e buon cibo, appuntamento all’Oasi Zegna

Un luogo che raccoglie la bellezza della natura, nel cuore delle Alpi Biellesi. Un luogo per fare passeggiate e sport ma anche per coccolarsi tra i piatti della tradizione locale e il centro benessere. L’Oasi Zegna si prepara ad affrontare una nuova stagione, offrendo ai sui clienti tante novità.

Situato a poco più di un’ora di macchina da Milano e Torino, l’Oasi Zegna è nato dalla volontà dell’imprenditore Ermenegildo Zegna e offre una stazione sciistica ma anche un luogo che sposa la filosofia del turismo dolce, del vivere le esperienze con un ritmo più naturale, ascoltando i sensi e prendendosi tutto il tempo necessario per assaporare ogni momento.

Ecco allora qualche idea per chi cerca cerca un luogo dove passare qualche giorno tra natura e relax. La prima proposta è dedicata a coloro che amano coccolarsi: l’Albergo Bucaneve e il suo Centro Benessere, in questo caso, sono il luogo ideale.

Proprio quest’anno infatti, lo spazio inaugura la vasca idromassaggio panoramica andando ad ampliare la sua proposta. Oltre ad un rasserenante bagno di fieno o un massaggio benefico sarà quindi possibile rilassarsi godendo del panorama naturale che circonda il wellness. Il tutto all’interno di una struttura dal sapore dello chalet di montagna con tutti i confort e una cucina di alta qualità.

Tornati dalle piste da sci o da una passeggiata inoltre, sarà possibile godere delle delizie gastronomiche. Gli alberghi e i ristoranti dell’Oasi propongono menù con prodotti tipici: polenta, riso, formaggi, paletta, le birre artigianali e le tante dolcezze vengono proposte in maniera differente e creativa dagli operatori del Consorzio Turistico Oasi Zegna, che grazie anche alle “verticali” dedicate ai singoli piatti in abbinamento con i vini del territorio coinvolgono sempre più chi cerca, oltre lo sport e le attività per il tempo libero, una personalizzazione dell’esperienza turistica nell’Oasi Zegna. Una vera e propria Oasi del Gusto.

Non vi basta? Niente paura. Le attività per tutta la famiglia, in ogni periodo dell’anno sono tantissime. Dalla passeggiate a piedi o con le ciaspole non solo di giorno ma anche la sera sotto un cielo di stelle, all’enduro bike, senza dimenticare il baby park, il pattinaggio sul ghiaccio e tanto atro.

Gli appuntamenti dell’anno all’Oasi Zegna

Il Bucaneve Wellness: inverno 2016-17

La Spa Bucaneve

Tutte le informazioni sull’accoglienza all’Oasi Zegna