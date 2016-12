Tutto pronto per il grande Presepe Vivente

Il presepe vivente di Venegono Inferiore (inserita in galleria)

Prenderà il via il giorno di Natale la 45esima edizione del Presepe Vivente di Venegono Inferiore. Ogni anno questa iniziativa trova l’appoggio di decine di persone che, su un terreno della crocchia, costruiscono letteralmente da zero un teatro con tribuna, all’interno del quale viene rappresentata la natività.

Ma non solo: per due settimane, tutti i giorni, verrà messo in scena uno spettacolo di circa 20 minuti che negli anni scorsi ha sempre richiamato migliaia di persone.

I presepiatt di Venegono Inferiore sono quindi al lavoro anche in queste ore per allestire la nuova edizione del Presepio vivente. Inoltre, al termine dello spettacolo sarà possibile visitare i tradizionali presepi in miniatura, visitabile negli stessi giorni e orari delle rappresentazioni viventi. Tutto a ingresso libero e gratuito, fruibile anche per disabili.

Gli orari dell’edizione 2016

Rappresentazioni viventi:

dal 25 al 30 dicembre 2016 e

dal 1° al 8 gennaio 2017

Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017

Orari delle rappresentazioni:

Santo Natale dalle 16 alle 17:30

Festivi: rappresentazioni in continuo dalle 14:30 alle 17:30

Feriali: 3 repliche con inizio alle 14:30, 15:30 e 16:30