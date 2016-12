Un albero di Natale direttamente da Ecolandia

Varie dai comuni

Come per magia in un freddo giorno di quasi inverno, tra fiocchi di neve che leggeri si posano come zucchero a velo sul pandoro, l’abete nel giardino della Scuola dell’Infanzia “Dalla Chiesa” Istituto Comprensivo Varese 2 ha preso forma tra le mani dei piccoli alunni. I bambini dai tre ai cinque anni hanno realizzato tra sorrisi spensierati e corse “a bottigliate” un capolavoro realizzato appunto con materiale di riciclo.

Si è creata una perfetta sinergia tra bambini, docenti, genitori, collaboratrici scolastiche, amici, che ha permesso di raccogliere tanto materiale di recupero: bottiglie di plastica (e non poche!), carta argentata (involucro interno delle confezioni di biscotti), lattine di Coca-Cola, bricchi di latte di capra. Così magicamente l’albero è apparso con fiocchi d’argento e rossi, con rami di bottiglie e una bellissima stella gialla come puntale, spolverizzata da brillantini dorati. Ad accarezzare l’abete tante minuscole lucine, simbolo di speranza e di augurio per un mondo migliore, un mondo di luce e di colore, un mondo di rispetto per l’ambiente e per ognuno di noi.

Questo originale albero di Natale rientra nel progetto della scuola “In giro per Ecolandia”