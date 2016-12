Un biglietto di Natale per l’amico di Accumoli

Della loro scuola sono rimaste solo mura che non sorreggono più niente: sono deboli, pericolanti. Gli alunni di Accumoli sono entrati per l’ultima volta in classe a giugno poi, dopo il terremoto di quest’estate, si sono dovuti arrangiare. Nei nostri paesi si raccolgono buoni del supermercato per ottenere lavagne interattive, da quelle parti è già tanto avere il banco.

Ed è proprio dall’esigenza di dare un aiuto ai bambini della scuola primaria di Accumoli che è nato un piccolo ma prezioso progetto ad Azzate. I bambini delle elementari hanno realizzato dei biglietti di auguri che sono poi stati venduti in questi giorni: il ricavato verrà inviato alla scuola di Accumoli, il paese che il comune di Azzate ha “adottato” dopo il terremoto e che sta aiutando con varie iniziative e raccolte fondi.

La cifra che verrà consegnata al sindaco di Accumoli, spiegano le maestre della scuola primaria di Azzate Luigi Castiglioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare materiale scolastico e aiutare così la scuola a “rinascere”, anche se ci vorrà molto tempo e sicuramente molto più denaro.

I bimbi della scuola primaria hanno anche realizzato un cartellone che riprende il logo dell’associazione che raccoglie i Comuni, le Protezioni Civili e le associazioni della Valbossa che sostengono Accumoli, e lo hanno rifatto a modo loro: alle due enormi mani che sorreggono il paese, si sono unite tutte le piccole mani degli alunni della scuola primaria di Azzate. Un messaggio molto chiaro per i piccoli cittadini di domani: insieme ci si dà forza e coraggio e si superano anche le avversità più grandi.